Тесты проекта ВВС США состоялись 5 апреля.

Первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей в США. Об этом сообщается в официальном заявлении Военно-воздушных сил Вашингтона.

ВВС потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель. пресс-служба ВВС США

Напомним, что с августа прошлого года стало известно о том, что профильные институты Вооруженных сил США начали работу в сфере гиперзвукового оружия по трем направлениям. Такие сведения предоставила исследовательская группа Конгресса. По данным специалистов, Пентагон разрабатывает программу неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike). В рамках проекта создается планирующий блок и баллистическая ракета, которая будет запускаться с подводных лодок типа "Вирджиния".

Вторым проектом является создание гиперзвукового оружия дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon). Проект разрабатывается для сухопутных войск. Он подразумевает планирующий блок при дальности поражения 2200 километров.

Третьим направлением для ВС США является создание оружия быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon). В этом проекте создается боевой блок, развивающий скорость до 20 Махов при дальности полета на расстояние в 925 км. Именно испытания последней программы и потерпели неудачу накануне.

Гиперзвуковой программе США грозит задержка из-за дефицита технологий.

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