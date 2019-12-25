В Конгрессе США представили доклад по теме Hypersonic Weapons.

Гиперзвуковой программе США грозит задержка из-за дефицита технологий. Об этом сообщили специалисты контрольно-бюджетного управления Конгресса в опубликованном докладе по вопросу Hypersonic Weapons.

Мы выявили некоторое число важнейших технологий, которые были недостаточно развиты в момент старта программы, это может создать препятствия для достижения ее целей. авторы документа

Специалисты объяснили, что проблемы у Вашингтона связаны со сложностью технологий, которые подвергаются экстремальным нагрузкам во время испытаний. В августе прошлого года исследовательская служба Конгресса рассказала, что профильные американские институты работаю тпо трем основным направлениям в сфере гиперзвукового оружия. В списке приоритетов: неядерный быстрый удар с подлодок типа "Вирджиния" (Conventional Prompt Strike), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon) для сухопутных войск. Боеголовк адолжна иметь планирующий блок с дальностью действия в 2200 километров. Третьим пунктом стало оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon.

Президент рассказал, как изменилось отношение Запада к новым видам российского оружия.

Фото: Pixabay.com