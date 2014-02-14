Президент рассказал, как изменилось отношение Запада к новым видам российского оружия

Предполагается, что новые виды вооружений попадут в повестку переговоров.

Президент России Владимир Путин рассказал, как изменилось отношение Запада к новым видам вооружения в стране. Об этом он сказал на встрече с главредами российских СМИ.

Глава государства отметил, что страны намерены вести переговоры по поводу сдерживания гонки вооружений. По его мнению, важно включать в переговоры новые образцы тактического и стратегического оружия.

В сфере военного строительства... сначала тоже как над вакциной хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских вооруженных силах, на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано. Сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Путин презентовал российское гиперзвуковое оружие в послании Федеральному собранию в 2018 году. Речь шла о комплексах "Авангард" и "Кинжал". Затем началась разработка гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Ранее мы сообщили, что генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца.

Видео: Youtube/Россия 24