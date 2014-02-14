Генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца

Вовк уверен, что Россия "все сделает красиво" и Киев лишится Донбасса за два месяца.

Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений. Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш".

России не нужно привлекать в процесс "зелёных человечков". Согласно Минским соглашениям, урегулирование ситуации на востоке Украины предполагает отвод тяжелых вооружений, прекращение огня и конституционную реформу, утверждающую особый статус этих областей.

Там не будет так, что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей. Василий Вовк, экс-глава Следственного управления СБУ

Напомним, что украинские власти затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Киев перестать саботировать выполнение минских договоренностей. По мнению российского дипломата, украинским властям нельзя уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

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Видео: Youtube/НАШ