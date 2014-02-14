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Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open

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Спортсмену удалось обыграть представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:4.

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open, который проводится в Мельбурне.

Встреча в рамках чемпионата продолжалась 3 часа 25 минут. Теперь, в полуфинале российский теннисист встретится с победителем матча между австралийцем Домиником Тимом (3) и болгарином Григором Димитровым (18).

Победа над канадцем стала для Карацева второй над игроком топ-20 за всю карьеру. Это дебют Аслана в основе "мэйджоров".

Ранее мы сообщили, что в торговом здании в Сочи ликвидировали открытое горение.

Видео: YouTube / RoKo Sport On

Теги: australian open, теннис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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admirnov
Сегодня 10:13

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