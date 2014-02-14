В торговом здании в Сочи ликвидировали открытое горение

В Адлерском районе Сочи загорелся торговый центр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Об инциденте стало известно в воскресенье, 14 февраля. Огонь охватил весь первый этаж здания. В сообщении сказано, что в 06:52 бригада занималась ликвидацией открытого горения. Объявлен ранг пожара №2. Пожар тушили 58 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек, 12 единиц техники.
Администрация города заявила об отсутствии угрозы распространения огня на соседние жилые помещения в Адлере. Информации о пострадавших пока нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщили, что число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек.
Видео: ВК/Типичный Сочи
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