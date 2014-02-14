Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек

Данные о пострадавших приводятся из префектур Мияги, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Сайтама и Тиба.

При землетрясении в Японии пострадали 103 человека. Об этом сообщило агентство Киодо.

Землетрясение магнитудой 7,3 началось на северо-востоке Японии в 23:08 (17:08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Максимальная сила толчков в Фукусиме и Мияги составила 6+ по семибалльной шкале. Очаг залегал на глубине 55 километров. Сначала агентство сообщило о 50 пострадавших. Затем число увеличилось до 103 человек. Данных о погибших нет.

Специалисты энергетической компании ТЕРСО в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после землетрясения выявили, что незначительное количество воды расплескалось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций. На атомных станциях утечки радиации не выявлено. Без электричества остался почти 1 млн домохозяйств в районе Канто.

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Видео: Youtube/The Sun