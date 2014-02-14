На Украине уволились около 70 тысяч военных

За несколько лет на Украине уволилось около 70 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф".
Кривонос был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Власти посчитали, что Кривонос занимается громкими политическими заявлениями. По мнению генерала, военные уходят из-за нестабильности на фронте. Они разочарованы тем, что "люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать".
Генерал не согласился с Зеленским, который пообещал тотальную мобилизацию, в том числе женщин, в случае если России нападет на Украину со стороны Крыма.
Ранее мы сообщили, что посольство Китая отреагировало на критику США по работе ВОЗ в Ухане.
Видео: Youtube/Apostrophe TV
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