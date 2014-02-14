Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предположил, что Китай может влиять на заключение экспертов.

Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на критику Белого дома о происхождении коронавируса.

По словам дипломатов, в последние годы США постоянно подрывает многосторонние институты, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Это наносит тяжелый ущерб международному сотрудничеству по COVID-19. И вместе с этим штаты действуют так, как будто ничего не случилось, показывают пальцами на ВОЗ и страны, которые честно поддерживают деятельность организации.

Дипломаты убеждены, что Белому дому не удастся заполучить доверие всего мира. Посольство Китая выразило надежду, что у США получится соответствовать высоким стандартам и взять на себя ответственность за свое поведение.

Ранее мы сообщили, что под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей.

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