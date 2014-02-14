Под Симферополем столкнулись более 30 автомобилей

Пострадавших нет. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

В субботу под Симферополем произошло ДТП с участием 32 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

О происшествии стало известно в субботу, 13 февраля. Несколько автомобилей столкнулись на автодороге граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на ПГТ Гвардейское. На кадрах видно, что машины находятся на обочине дороги, многие из них побиты. В результате аварии никто не пострадал.

Напомним, что в Крыму сейчас достаточно холодно. На улице дует сильный ветер, а шоссе заметает снегом.

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