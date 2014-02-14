Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря вакцине

По его словам, существует "вакцинная дипломатия", в которой Запад показывает себя не лучшим образом.

Россия одержала геополитическую победу благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V". Такое мнение в интервью изданию Ouest-France высказал французский политолог Паскаль Бонифас.

Эксперт отметил, что данный термин сформировался в процессе поиска вакцины от COVID-19. Проблемы с распределением препарата привели к тому, что Россия справилась лучше других.

Когда Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник" производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает. Паскаль Бонифас, политолог

Напомним, "Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Препарат создан специалистами из НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике коронавируса.

Ранее мы сообщили, что Путин пообещал не бросать Донбасс.

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