Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс

Глава государства отметил, что перед принятием такого решения следует подумать о последствиях.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс несмотря ни на что. Об это он сказал на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".

Путин признался, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе". Кроме того, президент назвал СМИ четвертой властью, на которой лежит "огромная ответственность за Россию в целом". Он подчеркнул, что перед принятием любого решения нужно подумать о последствиях.

На наших с вами плечах – я говорю "на наших с вами", потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Владимир Путин, президент России

Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Кремль опубликует некоторые выдержки с закрытой для прессы встречи Путина с главными редакторами СМИ. Напомним, мероприятие состоялось 10 февраля. Песков уточнил, что среди опубликованных появится фрагмент со словами главы государства по Донбассу.

Ранее мы сообщили, что защита Навального обратилась в Совет Европы из-за дела "Ив Роше".

Видео: Youtube/Россия 24