Защита Навального обратилась в Совет Европы из-за дела "Ив Роше"

Вопрос будет рассмотрен на заседании СЕ в марте текущего года.

Защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения Европейским судом по правам человека по делу "Ив Роше". Об этом журналистам рассказала адвокат Ольга Михайлова. По данным юриста, заседание по данному вопросу назначено на март. Сторона защиты российского оппозиционера просит СЕ принять необходимые меры в отношении Москвы.

Мы обратились в Комитет министров Совета Европы Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Напомним, что суд в РФ в 2014 году признал Алексея навального и его брата Олега виновными по делу "Ив Роше". Последние заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело рассматривалось с нарушением права на справедливый суд, поэтому приговор является необоснованным. России пришлось выплатить братьям Навальным компенсацию в размере 75 тысяч евро. После этого Верховный суд РФ возобновил производство уголовного дела в отношении фигурантов, а решение было остановлено без изменений.

Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана.

Фото: LifeShot