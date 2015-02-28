Минюст отказался оспаривать решение ЕСПЧ по компенсации Навальному

Жалоба Навального касалась его арестов и содержания под стражей в ходе митингов в 2012 и 2014 годах.

Минюст отказался оспаривать решение ЕСПЧ по компенсации политику Алексею Навальному за задержание на протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение об удовлетворении жалобы оппозиционера Алексея Навального. Суд постановил выплатить ему компенсацию нематериального ущерба в размере 50 тысяч евро, а также 1025 евро в качестве материального ущерба и 12 тысяч 653 евро за расходы и издержки.

Жалоба Навального касалась его арестов и содержания под стражей в ходе митингов в 2012 и 2014 годах.

В Минюсте подчеркнули, что данное решение основано на устоявшейся прецедентной практике, которая широко применяется во многих странах, состоящих в Совете Европы.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга Бельский не считает акцию с фонариками противозаконной.

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