Минюст работает над переходом к реестровой модели ЗАГС

Константин Чуйченко сообщил о нововведении в получении услуги.

Российское министерство по юстиции в настоящее время работает над переходом к реестровой модели ЗАГС. Такое государственное решение позволит властям уйти от свидетельств к использованию реквизитов актовых записей, а все документы о регистрации актов гражданского состояния люди смогут получать в электронной форме. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Константин Чуйченко в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС", выступая на полях XIV Петербургского международного юридического форума.

Сейчас работаем над этим совместно с Минфином России, ФНС России и иными заинтересованными органами власти, в том числе проектируем соответствующие изменения в федеральный закон "Об актах гражданского состояния." Константин Чуйченко, глава Минюста России

Проводимая масштабная работа подразумевает концептуальное изменение подхода властей к обработке поступающих из Единого государственного реестра ЗАГС сведений. Чиновники хотят уйти от использования реквизитов свидетельств к использованию реквизитов актовых записей, обеспечивающих уникальность, неизменность во времени и однозначную идентификацию юридически значимого события в жизни человека. В будущем выписка из ЕГР ЗАГС будет выдаваться как в электронной форме через портал "Госуслуги" во всех случаях регистрации или совершения иного юридически значимого действия, так и в бумажном виде по просьбе самого заявителя и по специальной форме, утвержденной Минюстом.

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