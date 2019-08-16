Правительство обязало ряд ведомств подготовить предложения.

Российские профильные ведомства из федерального правительства изучают вопрос эксплуатации праворульных автомобилей. Соответствующей информацией с журналистами агентства "РИА Новости" поделились представители министерства по транспорту. Согласно полученным данным, Минтранс вместе с правоохранительными органами ведут межведомственную работу по оценке рисков транспортных средств в стране. Полученные данные позаолят властям сформировать предложения для законодательной базы.

Комплексный анализ осуществляется МВД совместно Минпромторгом и ФГУП "НАМИ". Минтранс также принимает участие в обсуждении. сообщение от Минтранса России

Напомним, что кабинет министров в мае 2026 года утвердил план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года, а также перспективу до 2036 года. Несколько ведомств обязаны оценить риски участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. До 2028 года от Минтранса, МВД, Министерства по промышленности и торговли и ФГУП "НАМИ" в Доме правительства ожидается доклад о результатах.

Минтранс: крупные аэропорты РФ подключат сервис прохода в самолет по биометрии.

Фото: Piter.tv