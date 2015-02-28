Вице-губернатор Петербурга Бельский не считает акцию с фонариками противозаконной

Флешмоб в поддержку Алексея Навального состоится 14 февраля.

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский заявил, что акция с фонариками, которая пройдет 14 февраля в поддержку Алексея Навального, не является противозаконной.

"Он (человек с фонариком — прим. Ред.) же не нарушает закон, что ему может за это быть?" – отметил чиновиник в интервью "Фонтанке".

Бельский считает проведение такого рода флешмобов интересной задумкой. Он уверен, что нет ничего плохого в том, что люди зажигают фонарики, поэтому задерживать их не за что.

На прошлой неделе сторонники оппозиционера Алексея Навального, которому изменили условный срок на реальный, объявили, что временно откажутся от проведения акций протеста, чтобы избежать новых задержаний. После этого они анонсировали новый формат митингов. Глава сети штабов Навального Леонид Волков предложил россиянам 14 февраля выйти во дворы с включенными фонариками. Вскоре после этого Волкова объявили в международный обыск, а Госдума в 4 раза увеличила штрафы за неповиновение силовикам на митингах.

Ранее мы писали, что сатирическое расследование о "Дворце Наливкина" собрало более 1 млн просмотров на YouTube.

Фото: pixabay.com