Сатирическое расследование о "Дворце Наливкина" собрало более 1 млн просмотров на YouTube

Видео посвящено развалинам в центре Уссурийска, которыми якобы владеет местный чиновник Виталий Наливкин.

В сети появилась видеопародия на расследование Алексея Навального о дворце Путина в Геленджике. Ролик опубликован на YouTube-канале BARAKuda 9 февраля. За сутки он набрал более 1 млн просмотров.

Сатирический сюжет получил название "Дворец Наливкина". Авторы видео рассказывают о развалинах барака в центре Уссурийска, которыми якобы владеет местный чиновник Виталий Наливкин (исполнил актер Андрей Неретин). Дворец Наливкина полностью разрушен, однако Навальный оценивает обстановку внутри него в крупную сумму.

В свою очередь Наливкин, как и Путин, отрицает свою причастность к этому "дворцу" и повторяет слова президента: "Да я знаю точно, это никогда мне не принадлежало и не принадлежит". После этого некий подполковник полиции Алексей Андрейченко, пародируя заявления бизнесмена Аркадия Ротенберга, заявляет, что данный жилой комлпекс является служебным апарт-отелем для высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел. Себя он называет бенефициаром проекта.

Ролик завершает новость об изменении меры пресечения Навальному с условного срока на реальный. По словам Виталия Наливкина, подобная участь настигнет каждого, кто решит порочить его честное имя в попытке дестабилизировать политическую обстановку на территории РФ.

Ранее мы писали, что сюжет "России 1" о тайной "вилле" Навального стал мемом.

Видео: YouTube / BARAKuda