Лавров: ситуацию вокруг Навального специально готовили

Такое заявление глава МИД сделал Владимиру Соловьеву.

Ситуацию вокруг Навального специально готовили. Такое заявление в интервью журналисту Владимиру Соловьеву сделал министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Запись беседы с чиновником опубликована на YouTube-канале Соловьев Live.

Просто под руку подвернулся, думаю. Не было бы Навального, было бы что-нибудь еще….Его, понятно, готовили к этому достаточно "солидно", если взять историю подготовки известного фильма, который невозможно было организовать без согласия германских властей Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. По результата обследования врачи заявили, что основным диагнозом пациента является нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Ядов в крови и моче пациента не было обнаружено. На Западе утверждают, что Навального отравили ядом группы "Новичок".

Лавров назвал условия сотрудничества с Евросоюзом.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE