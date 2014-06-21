Лавров рассказал о подготовке к продлению ДСНВ-3

Министр заявил, что Россия готовилась к оптимистическому сценарию по данному вопросу после инаугурации Джо Байдена.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров рассказал о подготовке к продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Чиновник заявил во время интервью с журналистом Владимиром Соловьевым о том, что Москва рассчитывала на то, что новая администрация США при Джо Байдене будет руководствоваться здравым смыслом в вопросе продления СНВ-3. Спикер в эфире YouTube-программы "Соловьев LIVE" уточнил, что это позволило бы миру избежать цейтнота.

Не буду раскрывать больших секретов. Скажу, что мы надеялись, что у президента США Байдена возобладает здравый смысл. Поэтому за несколько недель до его инаугурации сделали всё, что необходимо по нашему законодательству для заключения договоренности о продлении ДСНВ Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр заметил, что Россия подготовилась к оптимистическому для СНВ-3 сценарию.

Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE