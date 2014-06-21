Лавров рассказал о подготовке к продлению ДСНВ-3

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров рассказал о подготовке к продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Чиновник заявил во время интервью с журналистом Владимиром Соловьевым о том, что Москва рассчитывала на то, что новая администрация США при Джо Байдене будет руководствоваться здравым смыслом в вопросе продления СНВ-3. Спикер в эфире YouTube-программы "Соловьев LIVE" уточнил, что это позволило бы миру избежать цейтнота.
Не буду раскрывать больших секретов. Скажу, что мы надеялись, что у президента США Байдена возобладает здравый смысл. Поэтому за несколько недель до его инаугурации сделали всё, что необходимо по нашему законодательству для заключения договоренности о продлении ДСНВ
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Российский министр заметил, что Россия подготовилась к оптимистическому для СНВ-3 сценарию.
Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью.
Видео: YouTube / Соловьёв LIVE
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