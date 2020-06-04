  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:22
140
lesjasap
Код вставки плеера

Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью

0 0

Глава МИД России рассказал о своих впечатлениях от американского политика.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал бывшего президента США Дональда Трампа ярким политиком и личностью. Об этом чиновник заявил в интервью, которое он дал журналисту Владимиру Соловьеву. Запись эфира доступна на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

Помню две встречи с ним, когда я был с визитами в Вашингтоне, и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых я присутствовал. Трамп - яркий политик. Как говорится, от жизни. Где есть выгода - там надо делать все, чтобы ее максимизировать, где ее нет - пусть идет само собой

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр рассказал, что с изумлением наблюдает за проводимой в Америке процедурой импичмента по отношению к Дональду Трампу.

Лавров: Россия готова к разрыву с ЕС в случае санкций в чувствительных секторах экономики.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

Теги: дональд трамп, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии