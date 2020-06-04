Лавров назвал Трампа ярким политиком и личностью

Глава МИД России рассказал о своих впечатлениях от американского политика.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал бывшего президента США Дональда Трампа ярким политиком и личностью. Об этом чиновник заявил в интервью, которое он дал журналисту Владимиру Соловьеву. Запись эфира доступна на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

Помню две встречи с ним, когда я был с визитами в Вашингтоне, и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых я присутствовал. Трамп - яркий политик. Как говорится, от жизни. Где есть выгода - там надо делать все, чтобы ее максимизировать, где ее нет - пусть идет само собой Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр рассказал, что с изумлением наблюдает за проводимой в Америке процедурой импичмента по отношению к Дональду Трампу.

Лавров: Россия готова к разрыву с ЕС в случае санкций в чувствительных секторах экономики.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE