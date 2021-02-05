Лавров прокомментировал возможные санкции ЕС по Навальному

Позицию Германии, Франции и Швеции российский министр назвал нелепой.

Сергей Лавров прокомментировал возможные санкции ЕС по Алексею Навальному. Об этом российский министр внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем. По мнению чиновника, для Москвы ЕС не является надежным партнером.

Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД подчеркнули, что думают о том, что в ЕС начинают слышать Россию. Чиновник с сожалением добавил, что не может предоставить журналистам никаких фактов того в пользу солидарной позиции ЕС. Лавров назвал нелепым подходом введение сначала ФРГ, а затем Францией и Швецией ограничений и-за ситуации с российским оппозиционером.

Я уверен, что нелепость такого подхода, нелепость такой позиции прекрасно понимают большинство политиков в Европе. Это очевидная вещь Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Видео: МИД России