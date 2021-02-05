Американский представитель контактировал с МИД РФ по поводу российской вакцины.

Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины "Спутник V". Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем в Москве рассказал Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что американский чиновник отметил публикацию в медицинском журнале The Lancet.

Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему "Спутника", он поздравил с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями, учеными, производителями: посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник добавил, что Москва и Вашингтон договорились поддерживать контакт по теме вакцинации между научным сообществом. Лавров напомнил, что Россия уже имеет развернутые обсуждения по данной теме с европейскими коллегами. Также ряд государств заинтересован в покупке "Спутник V" или производстве российской вакцины на территории своей страны.

Боррель надеется, что ЕС сертифицирует "Спутник V".

Видео: МИД России