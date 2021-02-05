Боррель надеется, что ЕС сертифицирует "Спутник V"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель надеется, что ЕС сертифицирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом чиновник заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Эксперт уточнил, что был рад увидеть публикацию авторитетного медицинского журнала The Lancet, в котором были размещены результаты третьего этапа клинических исследований препарата.
Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией...поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС
Напомним, что The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V". Эксперты подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата.
Боррель на переговорах с Лавровым призвал освободить Навального.
Видео: МИД России
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