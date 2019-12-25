В МИД России надеются, что США вернутся к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана.

Сергей Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент. Об этом глава российского МИД сообщил по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем, которая состоялась в Москве. В РФ рассчитывают на то, что в ближайшее время Вашингтон определится со своей позицией в рамках реализации программы.

Рассчитываем… что США определятся, насколько они смогут вернуться в этот важнейший международный документ, который был признан достижением многосторонней дипломатии и явился примером тех усилий, которые нужно предпринимать и по разрядке напряженности в различных горячих точках, и по укреплению режима нераспространения ядерного оружия Сергей Лавров, глава МИД РФ

Боррель призвал не создавать "стену молчания" между ЕС и РФ, несмотря на сложности.

Фото: МИД России