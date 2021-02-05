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Боррель призвал не создавать "стену молчания" между ЕС и РФ, несмотря на сложности

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Верховный председатель ЕС прибыл в Москву для встречи с Сергеем Лавровым.

Жозеп Боррель призвал не создавать "стену молчания" между ЕС и РФ, несмотря на сложности. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам рассказал в Москве во время встречи с российским министром внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Чиновник добавил, что отношения между РФ и ЕС остаются сложными, в том числе и из-за ситуации, которая произошла с Алексеем Навальным.

Наши отношения сейчас переживают сложный момент. Действительно, сейчас наши отношения находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Навального, однако мы остаемся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС

Лавров: главная проблема в отношениях России и ЕС - "отсутствие нормальности".

Видео: МИД России

Теги: евросоюз, жозеп боррель, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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