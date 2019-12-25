Лавров: главная проблема в отношениях России и ЕС - "отсутствие нормальности"

Глава МИД РФ встретился в Москве с Жозепом Боррелем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главной проблемой в отношениях России и Евросоюза "отсутствие нормальности". Об этом российский министр внешнеполитического ведомства рассказал на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, которая проходит в Москве.

Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, - это отсутствие нормальности в отношениях между между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому Сергей Лавров, глава МИД России

По словам Лаврова, в настоящее время назрел вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел в отношениях между РФ и ЕС. Чиновник заметил, что рассчитывает на то, что вместе с Боррелем он поднимет данную тему помимо других вопросов.

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Фото: МИД России