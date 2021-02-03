Лавров: Запад использовал "Белые каски" для провокаций в Сирии

По мнению главы МИД РФ, Запад пользовался инсценировками "Белых касок", чтобы наносить авиаудары по республике.

Сергей Лавров заявил, что Запад использовал "Белые каски" для провокаций в Сирии. Об этом министр внешнеполитического ведомства РФ сообщил по итогам встречи с коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. По словам чиновника,неправительственная организация использовала для своей деятельности в арабской республике деньги западных спецслужб. Средства направлялись на оправдание авиаударов.

Эта так называемая гуманитарная организация была создана с активным участием представителей западных спецслужб. Она финансировалась на западные средства, никогда не предоставляла свои так называемые гуманитарные услуги на территории,, а работала исключительно в тех частях Сирии, где верховодили боевики, в первую очередь "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация) Сергей Лавров, глава МИД России

По словам Лаврова, "Белые каски" устраивали постановочные видео о якобы использованном в Сирии химическом оружии. Чиновник уточнил, что все эти свидетельства эксперты сочтут высосанными из пальцев. Однако они все равно использовались Западом для того, чтобы атаковать республику с воздуха ракетами. Лавров напомнил, что операции проводились без оснований в виде постановления Совета Безопасности ООН.

Лавров назвал факторы, влияющие на создание условий для диалога Палестины и Израиля.

Видео: МИД России