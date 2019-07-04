В МИД напомнили, что в двух странах запланированы парламентские выборы.

Сергей Лавров назвал факторы, влияющие на создание условий для диалога Палестины и Израиля. Глава российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи с коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади уточнил, что вопрос прямого общения между двумя странами Ближнего Востока будет зависеть в первую очередь от досрочных парламентских выборов, которые состоятся в Израиле 23 марта текущего года.

Министр указал на необходимость активной стимуляции общения между Палестиной и Израилем при международном посредничестве России, ООН, Евросоюза и США.

Необходимо иметь в виду, что предстоит целый ряд событий, которые прямо повлияют на создание условий для такого прямого диалога...Во-вторых, для того, чтобы "квартет" в полной мере выполнял свою роль, важно дождаться завершения формирования соответствующего блока американской администрации и формирования подходов новых хозяев Белого дома к палестино-израильской проблеме Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр обратил внимание коллеги на внутренний раскол в Палестине, который удачно преодолевается за счет внешних усилий со стороны арабских стран. В первую очередь Лавров оценил влияние на регион правительства Египта. Спикер уточнил, что РФ и Иордания также активно работают в данном направлении. Благодаря усилиям иностранных государств в Палестине летом 2021 года запланировано проведение парламентских и президентских выборов, а также выборов в Национальный совет.

Лавров призвал Запад не принимать вежливые манеры России за слабость.