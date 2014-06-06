Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади встретился с Сергеем Лавровым.

Глава МИД Иордании отметил важную роль России в стабилизации на Ближнем Востоке. Об этом глава внешнеполитического ведомства страны Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади рассказал на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Чиновник уверен, что основополагающую роль в данном вопросе играет Москва.

Рассчитываю на откровенный и дружеский диалог по всем вопросам, представляющим интерес, в том числе по региональной проблематике. Надеюсь, что это внесет свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, глава МИД Иордании

Сергей Лавров, открывая переговоры с иностранной делегацией уточнил, что в России ценят мнение Иордании по вопросам региональной безопасности. МИД планирует затронуть на встрече не только вопрос двусторонних отношений, но и ситуацию на Севере Африки, Ближнем Востоке, а также урегулирование сирийского и палестино-израильского конфликтов, обстановку в Ираке и события в Персидском заливе.

Сергей Лавров допустил пересмотр решения о выходе из ДОН.

Фото: МИД России