Сергей Лавров допустил пересмотр решения о выходе из ДОН

Россия еще не начала процесс выхода из Договора об открытом небе.

Сергей Лавров допустил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу. Об этом министр внешнеполитического ведомства сообщил по итогам встречи в Москве с коллегой из Швеции Анн Линде. Чиновник уточнил, что Москва готова рассматривать этот вопрос в конструктивном ключе, если Вашингтон вернется к выполнению обязательств по данному соглашению.

Все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно в этом случае будет обсуждать, рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, который создан для того, чтобы этот договор обслуживать Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД подчеркнули, что Россия еще не начала процесс выхода из ДОН. Такое заявление Лавров сделал после того, что Линде упомянула о начале этого процесса со стороны России. Лавров подчеркнул, что Москва только уведомила коллег о принятии такого решения, но официально процесс начнется в тот момент, когда будет вынесено соответствующее уведомление депозитариям этого договора.

Напомним, что ДОН подписан в 1992 году. Соглашение стало одной из мер по укреплению европейского доверия после завершения холодной войны. Он действует с 2002 года. В рамках договора страны-участницы могут открыто собирать сведения о вооруженных силам и мероприятиях друг друга. До последнего времени в ДОН принимали участие 34 государства.

Лавров рассчитывает, что Швеция будет способствовать возвращению доверия в ОБСЕ.

Видео: МИД России