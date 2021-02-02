Глава МИД прокомментировал роль Швеции в ОБСЕ.

Сергей Лавров рассчитывает, что Швеция будет способствовать возвращению доверия в ОБСЕ. Об этом российский министр внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам встречи с коллегой Анн Линде. Чиновник уточнил, что РФ на переговорах выдвинула предложения по повышению эффективности работы международной организации. Швеции передан неофициальный документ, который позволяет наладить дискуссию по заданной теме.

Мы надеемся, что в нынешней непростой ситуации, которая в Европе сложилась, шведское председательство в ОБСЕ будет руководствоваться взвешенным, конструктивным подходом, способствовать восстановлению доверия на нашем общем пространстве. И, конечно, мы будем всячески способствовать такому подходу Сергей Лавров, глава МИД России

По мнению Лаврова, ОБСЕ следует искать точки соприкосновения и формировать объединительную повестку дня. В МИД рассказали, что на встрече с Линде были подняты вопросы кадров и бюджета. Россия выразила готовность сотрудничать с ОБСЕ по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в сфере коммуникационных технологий и другими формами преступности.

Лавров рассказал, почему считает дело Навального инсценировкой.

Видео: МИД России