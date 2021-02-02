Лавров рассказал, почему считает дело Навального инсценировкой

В МИД напомнили, что Европа не предоставляет Москве никаких доказательств по своим обвинениям.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал журналистам, почему считает дело Алексея Навального инсценировкой. Министр объяснил ситуацию после встречи со шведской коллегой Анн Линде, которая состоялась в Москве.

У России есть все основания полагать, что ситуация с Навальным - инсценировка, так как ФРГ не предоставляет никаких доказательств отравления Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее чиновник заявил о том, что Москва ждёт транспарентности и честности от Швеции в вопросе предоставления данных по оппозиционеру Алексею Навальному.

Глава МИД Швеции рассказала Лаврову, как пролила на Навального кофе.

Видео: МИД России