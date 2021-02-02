Глава МИД Швеции рассказала Лаврову, как пролила на Навального кофе

Анн Линде вспомнила курьезный случай с оппозиционером.

Глава МИД Швеции рассказала Сергею Лаврову о том, как пролила на Алексея Навального кофе. Анн Линде перед переговорами с российским коллегой в Москве вспомнила забавную ситуацию, которая произошла между ней и оппозиционером.

Я председательствовала в его центре, я много раз его встречала и даже пролила на него кофе Анн Линде, глава МИД Швеции

В ответ на это Лавров назвал Линде "опасной женщиной". Об этом заявила в собственном Facebook аккаунте Мария Захарова. Анн Линде заметила, что прибыла в Россию ради того, чтобы обсудить с Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, его арест и несогласованные акции протеста в его поддержку.

Лавров выразил надежду на честное обсуждение с главой МИД Швеции ситуации с Навальным.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, которые выполняют функции иностранного агента.

Фото и видео: МИД России