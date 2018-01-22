Лавров выразил надежду на честное обсуждение с главой МИД Швеции ситуации с Навальным

Глава МИД РФ встретится с главой ОБСЕ Анн Линде.

Сергей Лавров выразил надежду на честное обсуждение с главой МИД Швеции ситуации с Алексеем Навальным. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил перед переговорами с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях. Тем более, что народы наших стран, особенно жители приграничных районов, в этом кровно заинтересованы Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр уточнил, что пока что МИД не получил данные о том, каким образом военная шведская лаборатория сделала выводы о том, что Алексей навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". По мнению чиновника, действия Швеции, Германии и других иностранных коллег Москвы не вписываются в требования о транспарентности.

Лавров заявил, что РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха.

Фото: МИД России