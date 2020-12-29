Лавров заявил, что РФ и Иран надеются, что США вернутся к выполнению резолюции СБ ООН по СВПД

Россия слышит заявления Штатов о возвращении к СВПД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран надеются, что США вернутся к выполнению резолюции СБ ООН по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Мы надеемся, что усилия, которые сейчас предпринимаются, дадут результат. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что Россия слышит заявления Штатов о возвращении к СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и приветствует данное решение.

Ранее мы писали, что глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит в Россию в первую неделю февраля.

Видео: МИД России