Лавров заявил, что РФ и Иран надеются, что США вернутся к выполнению резолюции СБ ООН по СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Иран надеются, что США вернутся к выполнению резолюции СБ ООН по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Мы надеемся, что усилия, которые сейчас предпринимаются, дадут результат.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Он отметил, что Россия слышит заявления Штатов о возвращении к СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и приветствует данное решение.
Ранее мы писали, что глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит в Россию в первую неделю февраля.
Видео: МИД России
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