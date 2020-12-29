Лавров заявил, что РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Нагорного Карабаха.
По его словам, в этом также заинтересованы Турция и Грузия. Лавров отметил, что уже звучат предложения, согласно которым Азербайджан, Армения и Грузия при участии России, Ирана и Турции выстраивали в регионе отношения, учитывающие новую геополитическую реальность.
Реальности, когда нет войны, когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Он подчеркнул, что кроме упомянутых стран есть и другие государства, желающие подключиться к восстановлению экономике Карабаха — в том числе европейские.
Ранее Зариф заявил, что Иран вернется к обязательствам по ядерной сделке, когда США снимут санкции.
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