Лавров заявил, что РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Карабаха

Есть и другие государства, желающие подключиться к восстановлению экономике Карабаха.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ приветствует стремление Ирана помочь в восстановлении экономики Нагорного Карабаха.

По его словам, в этом также заинтересованы Турция и Грузия. Лавров отметил, что уже звучат предложения, согласно которым Азербайджан, Армения и Грузия при участии России, Ирана и Турции выстраивали в регионе отношения, учитывающие новую геополитическую реальность.

Реальности, когда нет войны, когда есть договоренность снять все блокады и прочие ограничения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он подчеркнул, что кроме упомянутых стран есть и другие государства, желающие подключиться к восстановлению экономике Карабаха — в том числе европейские.

Ранее Зариф заявил, что Иран вернется к обязательствам по ядерной сделке, когда США снимут санкции.