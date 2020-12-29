Иран будет реагировать на действия — тогда, когда Штаты отменят нелегитимные односторонние санкции.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран вернется к обязательствам по ядерной сделке, когда США снимут санкции. Заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

То, что мы слышали от новой администрации США, - это слова. Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана

Он отметил, что Иран будет реагировать на действия — тогда, когда Штаты отменят нелегитимные односторонние санкции, противоречащие резолюции 2231.

Ранее Лавров заявил, что РФ и Иран надеются, что США вернутся к выполнению резолюции СБ ООН по СВПД.

Видео: МИД России