Глава МИД прокомментировал, как иностранная пресса освещает протесты в России.

Сергей Лавров призвал Запад не принимать вежливые манеры России за слабость, так как это будет ошибкой. Об этом министр внешнеполитического ведомства России сообщил журналистам по итогам встречи с коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Как говорится, не в силе бог, а в правде, устами одного известного персонажа российского кинематографа. И у нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить: мягко стелим, но жестко спать Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник уточнил, что Запад очевидно демонстрирует двойные стандарты, когда иностранные СМИ освещают события, происходящие по России во время несогласованных акций протеста. По мнению Лаврова, в случае с РФ журналисты фактически показывают только действия полиции по отношению к демонстрантам, а сами действия оппозиции остаются за кадром.

Лавров заявил, что истерика Запада по ситуации с Навальным зашкаливает.