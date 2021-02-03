Лавров заявил, что истерика Запада по ситуации с Навальным зашкаливает

Истерия западных стран из-за ситуации с арестованным Навальным зашкаливает.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада по ситуации с арестом политика Алексея Навального зашкаливает. Об этом он говорил на пресс-конференции с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе освещаются специфично и однобоко. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, истерия западных стран из-за ситуации с арестованным Навальным зашкаливает.

Он заметил, что направил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы жёстких разгонов протестующих в Европе.

Ранее Сергей Лавров допустил пересмотр решения о выходе из ДОН.

Видео: МИД России