Он считает, что полиция западных государств действует гораздо жёстче, чем российская.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе. Заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел Иордании.

Он подчеркнул, что в западных странах куда более строгое наказание за участие в несанкционированных акциях. По словам Лаврова, в Европе также жестко пресекаются протестные мероприятия, которые не были согласованы с властями.

Лавров привёл в пример Германию, США и Францию.

Если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, - им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он считает, что полиция западных государств действует гораздо жёстче, чем российская.

Ранее мы писали, что глава МИД Иордании отметил важную роль России в стабилизации на Ближнем Востоке.

Видео: МИД России