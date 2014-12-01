Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил наказание за незаконные акции в России и на Западе. Заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел Иордании.
Он подчеркнул, что в западных странах куда более строгое наказание за участие в несанкционированных акциях. По словам Лаврова, в Европе также жестко пресекаются протестные мероприятия, которые не были согласованы с властями.
Лавров привёл в пример Германию, США и Францию.
Если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, - им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
Он считает, что полиция западных государств действует гораздо жёстче, чем российская.
Ранее мы писали, что глава МИД Иордании отметил важную роль России в стабилизации на Ближнем Востоке.
Видео: МИД России
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