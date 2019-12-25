МИД готов работать с новой администрацией США по спасению ядерной сделки

Мария Захарова оценила действия Ирана по нераспространению ядерного оружия.

МИД России готов работать с новой администрацией США по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном. Об этом 4 февраля на еженедельной пресс-конференции сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также конструктивному взаимодействию на этот счет с новой американской администрацией Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница уточнила, что сейчас отказ Тегерана от обязательств по сделке не выходит за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом Захарова напомнила, что все мероприятия на государственных площадках Ирана, ведутся под контролем со стороны МАГАТЭ.

Лавров 15 февраля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с главой МИД Финляндии.