Глава МИД РФ встретится с Пеккой Хаависто.

Сергей Лавров 15 февраля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с главой МИД Финляндии. Об этом на еженедельном брифинге в Москве журналистам рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Чиновница уточнила, что министр запланировал встречу с коллегой Пеккой Хаависто. Иностранец прибудет в страну с рабочим визитом.

15 февраля в Санкт-Петербурге глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры со своим коллегой - министром иностранных дел Финляндии. Он прибудет в Россию с рабочим визитом по соответствующему приглашению Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

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