В МИД назвали цель заявлений стран НАТО по Навальному

Мария Захарова прокомментировала действия США и ЕС по ситуации с российским оппозиционером.

В МИД назвали цель заявлений стран НАТО по Алексею Навальному. На еженедельном брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Североатлантический альянс, а также Евросоюз пытаются вмешаться во внутренние дела страны.

Мы обратили внимание на высказывания так называемого коллективного Запада, конечно, запевальную роль отвели себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором. Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке на тему общественно-политической ситуации Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По мнению чиновницы, США и ЕС ведут скоординированную информационную кампанию. Ее целью является попытаться сдержать страну на глобальном уровне. Захарова добавила, что в этом вопросе нет "ничего нового". Она призвала западных коллег уважать международные права и заниматься проблемами своих государств.

Захарова анонсировала развитие темы вмешательства США в дела России.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России