В МИД назвали цель заявлений стран НАТО по Навальному

В МИД назвали цель заявлений стран НАТО по Алексею Навальному. На еженедельном брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Североатлантический альянс, а также Евросоюз пытаются вмешаться во внутренние дела страны.
Мы обратили внимание на высказывания так называемого коллективного Запада, конечно, запевальную роль отвели себе Соединенные Штаты Америки, дирижируют всем этим хором. Но, в общем-то, немало заявлений было сделано по нашей внутренней повестке на тему общественно-политической ситуации
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
По мнению чиновницы, США и ЕС ведут скоординированную информационную кампанию. Ее целью является попытаться сдержать страну на глобальном уровне. Захарова добавила, что в этом вопросе нет "ничего нового". Она призвала западных коллег уважать международные права и заниматься проблемами своих государств.
Захарова анонсировала развитие темы вмешательства США в дела России.
Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России
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