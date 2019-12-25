Захарова заявила, что визит Борреля в Россию плановый

Верховный представитель ЕС встретится с Сергеем Лавровым 5 февраля.

Мария Захарова заявила, что визит верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля в Россию плановый. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ сообщила журналистам в эфире Первого телеканала во время передачи "Большая игра". Чиновница отметила, что визит иностранца не будет сфокусирован только на проблеме прав человека.

Визит господина Борреля плановый. Та информационная прокладка, которая сейчас делается относительно только правочеловеческого содержания этого визита и этих переговоров, конечно, не соответствует действительности Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Жозеп Боррель вместе с Сергеем лавровым 5 февраля в Москве рассмотрят имеющиеся проблемы в комплексе. Захарова уточнила, что вопрос относительно ситуации с Алексеем Навальным также входит в повестку обсуждений. Ранее российский МИД передал ЕС видеоподборку материалов о действиях полиции во время подавления протестов.

Захарова заявила, что США не нужны поводы для введения санкций против России.

Фото: МИД России