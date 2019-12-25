Захарова заявила, что США не нужны поводы для введения санкций против России

Представитель МИД прокомментировала заявление американского сенатора Митта Ромни.

Мария Захарова заявила, что США не нужны конкретные поводы для введения санкций против России. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила в интервью на YouTube-канале "Соловьев LIVE". Чиновница прокомментировала заявление сенатора от Республиканской партии от штата Юта Митта Ромни. Ранее он представил законопроект о введении новых ограничений в отношении Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны - они их всегда найдут и придумают Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова сообщила об участии шведского дипломата в незаконной акции в России.

Фото: МИД России