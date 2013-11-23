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Захарова сообщила об участии шведского дипломата в незаконной акции в России

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Информация также была передана главе МИД королевства Анн Линде.

Представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

Информация об участии шведского дипломата в митингах была передана главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Это обязанность дипломатов - следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее стало известно, что на Манежной площади в Москве начались задержания.

Видео: YouTube / Телеканал Дождь

Теги: акции протеста, дипломат, мария захарова, мид рф, швеция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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