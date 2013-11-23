Захарова сообщила об участии шведского дипломата в незаконной акции в России

Представитель посольства Швеции участвовал в несогласованных акциях в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".
Информация об участии шведского дипломата в митингах была передана главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Это обязанность дипломатов - следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее стало известно, что на Манежной площади в Москве начались задержания.
Видео: YouTube / Телеканал Дождь
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