Вопрос может быть поднят на официальном уровне.

Мария Захарова анонсировала развитие темы вмешательства США в дела России на официальном уровне. Об этом чиновница сообщила во время эфира на Первом канале в программе "Большая игра". При этом гостья передачи не стала приводить подробности к своему заявлению.

Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты - их не надо особо даже искать, они на поверхности, - мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница рассказала, что Россия действует исходя от Устава ООН, а также других международных документов, которые касаются прав суверенных государств самостоятельно определяться со своими внутренними делами. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что в ближайшее время рассчитывает на дипломатические контакты между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.

Захарова заявила, что визит Борреля в Россию плановый.

Фото: МИД России