Боррель на переговорах с Лавровым призвал освободить Навального

В ЕС обеспокоены ситуацией вокруг российского оппозиционера.

Жозеп Боррель на переговорах с Сергеем Лавровым призвал освободить Алексея Навального. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил во время приезда в Москву. Чиновник призвал правительство страны расследовать дело, связанное с оппозиционером. С соответствующим заявлением иностранец выступил на пресс-конференции, посвященной итогам обсуждений с российской стороной.

Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления Жозеп Боррель, верховный председатель ЕС

Лавров заявил, что в ситуации вокруг СВПД наступил критический момент.

Видео: МИД России