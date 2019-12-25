Лавров: Россия готова к разрыву с ЕС в случае санкций в чувствительных секторах экономики

Глава МИД объяснил, что Москва не хочет изолироваться от мира.

Министр российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова к разрыву в отношениях с Евросоюзом. Чиновник уточнил, что это произойдет в том случае, если ЕС решит ввести антироссийские санкции в чувствительных секторах экономики. Такое заявление сделал гость программы Владимира Соловьева "Соловьев LIVE". Эфир транслируется на YouTube-канале.

Мы исходим из того, что мы готовы...Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах… Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил журналисту, что Россия не хочет изолировать себя от мировой жизни. Однако Москва должна быть готова к такому развитию дел. Лавров завершил монолог поговоркой "Хочешь мира - готовься к войне".

МИД: Москва не будет сдавать свои принципиальные позиции по ДОН.

Фото: МИД России